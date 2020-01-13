Россиянам разрешат забрать сразу все свои пенсионные накопления, но после выплаты подоходного налога
Российским гражданам при выходе на пенсию предоставят возможность получить все свои накопления сразу. Но для этого им придется заплатить подоходных налог в размере 13%
Российским гражданам при выходе на пенсию предоставят возможность получить все свои накопления сразу. Но для этого им придется заплатить подоходных налог в размере 13%. Об этом говорится в новой схеме пенсионных накоплений - так называемом гарантированном пенсионном плане (ГПП).
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов сообщил «Российской газете», что граждане также смогут приобрести пожизненный пенсионный план.
Пока же россиянам предлагается один стандартный вариант пенсионного плана, который рассчитывается на 15-290 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. Это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер.
По словам Швецова, граждане могут выбрать пенсионный фонд, который предложит им лучшую ежемесячную выплату. В ЦБ предполагают, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, и это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку альтернативный план, который его устраивает больше, то он может купить другой. Ограничений в этом вопросе никаких вводить не планируется.
Гарантированный пенсионный план должен заменить обязательные пенсионные накопления, которые власти заморозили еще в 2014 году. Согласно ГПП, выплаты начнутся через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста.