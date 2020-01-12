Российское консульство опровергло информацию о задержании в Германии «повара Путина»
Генеральный консул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании в Германии российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого журналисты называют «поваром Путина»
Генеральный консул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании в Германии российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого журналисты называют «поваром Путина».
Накануне немецкий журнал Zuerst! сообщил, что Пригожин накануне якобы был задержан в аэропорту Мюнхена. Также была опубликована фотография, на котором похожий на Пригожина мужчина запечатлен вместе с сотрудником полиции. Позже этот материал удалили с сайта, но российские СМИ успели заметить сообщение и распространить его.
Российский генконсул заявил, что Евгений Пригожин действительно прибыл в Германию рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал. В беседе с «Интерфаксом» дипломат добавил, что мюнхенская полиция официально подтвердила, что никакого задержания не было.
В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что Евгений Пригожин часто бывает за границей и в скором времени вернется на свое рабочее место.
Напомним, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находится под санкциями США из-за причастности к вмешательству в ход американских выборов 2016 года.