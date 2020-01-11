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11 января 16:27

Перелеты главы СКР в новогодние праздники обошлись бюджету в 8 млн рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в новогодние каникулы совершил несколько перелетов по Финляндии на самолетах специального летного отряда (СЛО) «Россия»

Перелеты главы СКР в новогодние праздники обошлись бюджету в 8 млн рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в новогодние каникулы совершил несколько перелетов по Финляндии на самолетах специального летного отряда (СЛО) «Россия». Поездки силовика обошлись федеральному бюджету в 8 млн рублей.

Самолеты «России» с Александром Бастрыкиным на борту совершили восемь рейсов между Москвой, Хельсинки и финским курортом Куопио. Причем на финском курорте Куопио глава СКР провел девять дней - с 28 декабря по 7 января. 

По данным «МБХ медиа», 28 декабря г-н Бастрыкин и 20 сопровождающих лиц вылетели в Куопио из московского «Внуково» на самолете Ту-204 СЛО «Россия» с бортовым номером RA-64 059 (рейс RSD-091). 30 декабря самолет с бортовым номером RA-64 059 снова вылетел в Куопио, после чего вместе с главой СКР вылетел в аэропорт Хельсинки-Вантаа. В пресс-службе СКР сообщили, что Бастрыкин провел в столице Финляндии рабочую встречу с Национальным комиссаром полиции Финляндии Сеппо Колехмайненом. 

31 декабря Бастрыкин вылетел на самолете с бортовым номером RA-64 059 обратно в Куопио, а лайнер пустым вернулся в Москву. 7 января Александра Бастрыкина с курорта Куопио забрал другой самолет «России» - Ту-204 с бортовым номером RA-64 058.

Авиационные эксперты оценили перелеты Александра Бастрыкина в новогодние праздники в 8 млн рублей. 

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