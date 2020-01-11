Власти Ирана официально признали, что украинский лайнер был сбит ракетой
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана официально признал вину за крушение пассажирского самолета украинской авиакомпании в районе аэропорта Тегерана. Власти страны заявили, что лайнер был случайно сбит ракетой
Генеральный штаб вооруженных сил Ирана официально признал вину за крушение пассажирского самолета украинской авиакомпании в районе аэропорта Тегерана. Власти страны заявили, что лайнер был случайно сбит ракетой.
В официальном заявлении генштаба ВС Ирана говорится, что украинский «Боинг» был сбит «в результате человеческой ошибки».
В генштабе сообщили, что сбили самолет «Международных авиалиний Украины», поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Инцидент произошел в «условиях повышенной боевой готовности», связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке, сообщает РИА Новости.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф в свою очередь отметил, что авиакатастрофе привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США». Политик принес свои соболезнования и извинения родственникам погибших пассажиров и членов экипажа.
Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после вылета. В результате трагедии погибли 176 человек.
Версия о сбитом ракетой пассажирским лайнере появилась практически сразу после авиакатастрофы, поскольку незадолго до этого вооруженные силы Ирана нанесли несколько ударов по военным базам США в Ираке. Однако власти Ирана заявили, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя самолета.
Позже Минобороны США сообщило, что гражданский лайнер был сбит ракетой системы «земля-воздух». США зарегистрировали сигнал включения радара Ирана и две инфракрасные вспышки пусков ракет ЗРК «Тор» российского производства. Затем была зафиксирована инфракрасная вспышка от взрыва.