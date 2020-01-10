Британские власти готовят санкции против россиян, нарушающих права человека
Власти Великобритании готовят новый пакет санкций в отношении российских граждан, которые будут уличены в нарушении прав человека. Новые санкции вступят в силу после окончания процедуры выхода страны из Евросоюза
Власти Великобритании готовят новый пакет санкций в отношении российских граждан, которые будут уличены в нарушении прав человека. Новые санкции вступят в силу после окончания процедуры выхода страны из Евросоюза.
The Financial Times сообщает, что санкции подразумевают заморозку активов лиц, попавших в черные списки. Издание уточняет, что ограничения коснутся не только граждан России, но и других иностранцев, причастных к нарушению прав человека. В частности, в санкционный список попадут граждане Саудовской Аравии, подозреваемые в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.
Великобритания должна завершить выход из Евросоюза в конце января текущего года. Таким образом, анонсированные санкции против иностранных граждан вступят в силу после 31 января.
В прошлом году британский парламент принял «Поправку Магнитского», которая разрешает властям страны вводить персональные санкции в отношении иностранных чиновников, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека, не координируя свои действия с Евросоюзом.