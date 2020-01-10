Американские СМИ сообщили, что украинский самолет в Тегеране был сбит ракетой
Американский телеканал CBS сообщил о том, что украинский пассажирский самолет в Тегеране был сбит ракетой. По официальной версии властей Ирана, лайнер потерпел крушение из-за возгорания двигателя
Американский телеканал CBS сообщил о том, что украинский пассажирский самолет в Тегеране был сбит ракетой. По официальной версии властей Ирана, лайнер потерпел крушение из-за возгорания двигателя.
CBS со ссылкой на собственные источники сообщает, что в украинский «Боинг» попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Тор». Этот ЗРК был разработан в России.
Американские специалисты зафиксировали сигнал включения радара Ирана и две инфракрасные вспышки пусков ракет ЗРК «Тор». Затем была зафиксирована инфракрасная вспышка от взрыва.
В Пентагоне считают, что запуск ракеты по гражданскому самолету стал случайностью, поскольку система ПВО Ирана была активна после ракетного обстрела военных баз США в Ираке.
Напомним, пассажирский самолет украинской авиакомпании потерпел крушение в ночь на 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек.