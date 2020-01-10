Российский рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро
Центробанк повысил официальный курс российского рубля на пятницу, 10 января, по отношению к доллару и евро. Последний раз курсы основных мировых валют обновлялись 31 декабря 2019 года
Центробанк повысил официальный курс российского рубля на пятницу, 10 января, по отношению к доллару и евро. Последний раз курсы основных мировых валют обновлялись 31 декабря 2019 года.
Так, курс американского доллара составил 61,23 рубля. По сравнению с предыдущим показателем доллар подешевел на 70 копеек.
Официальный курс евро составил 68,05 рубля, что примерно на 40 копеек ниже предыдущего показателя.
Экономисты основной причиной укрепления российского рубля называют напряженную ситуацию вокруг Ирана, который накануне нанес несколько ракетных ударов по военным базам США в Ираке в ответ на убийство американской армией иранского генерала Касема Сулеймани.
В Минэкономразвития заявили, что курс национальной валюты будет укрепляться и дальше в первой половине 2020 года.