В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец
В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец, в результате чего охрана здания была вынуждена применить к ним силу
В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец, в результате чего охрана здания была вынуждена применить к ним силу.
По данным «Интерфакса», активисты собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме, после чего переместились к зданию администрации президента и попытались взять его штурмом.
Всего на площади перед администрацией президента на стихийную акцию протеста собралось около 800 человек. Претензии оппозиции связаны с тем, что на прошедших выборах президента действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба якобы не набрал большинства голосов. Участники протеста потребовали провести новые выборы.
По некоторым данным, среди штурмующих здание администрации президента находятся родственники убитых 22 ноября у ресторана «Сан-Ремо» криминальных авторитетов.
Президент Рауль Хаджимба отказался покидать свой рабочий кабинет и продолжает исполнять свои обязанности. Сторонники оппозиции сейчас ожидают спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия в здании законодательного органа для проведения переговоров.
Одновременно с уличными протестами в Верховном суде республики идет заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии, который требует признать недействительными итоги выборов главы государства.