В результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы сообщает, что число погибших животных составляет 1,25 миллиарда. В фонде также сообщили, что масштабные пожары уничтожили более десяти миллионов гектаров земли
В Австралии в результате крупных лесных пожаров погибли более миллиарда животных. Такие данные предоставил Университет Сиднея.
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщает, что число погибших животных составляет 1,25 миллиарда. В фонде также сообщили, что масштабные пожары уничтожили более десяти миллионов гектаров земли, в результате чего пострадали коалы, кенгуру, валлаби, кукабары и другие животные. В WWF не исключили, что ситуация с пожарами может поставить под угрозу существования некоторые виды животных.
Ученые говорят, что выжившие животные вернутся в пострадавшие от пожаров районы обитания, где нет пищи, поэтому они также могут погибнуть.
WWF призывает людей жертвовать средства на борьбу с лесными пожарами и восстановление пострадавших территорий.