Украинские власти считают, что разбившийся в Тегеране самолет мог быть сбит ракетой
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) озвучил предварительные версии крушения в Тегеране пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) озвучил предварительные версии крушения в Тегеране пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек.
По версии властей Ирана, авиакатастрофа произошла по причине возгорания двигателя самолета, однако Киев рассматривает другие версии, в том числе, поражение пассажирского лайнера ракетой.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил что самолет авиакомпании МАУ мог быть сбит зенитной ракетой, мог столкнуться с беспилотником или другим объектом. Также рассматриваются версии о разрушении двигателя самолета по техническим причинам и теракте на борту воздушного судна, сообщает РБК.
Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в ночь на 8 января сразу после взлета. На борту самолета находились 176 человек. Все они погибли.
Авиакатастрофа произошла после того, как армия Ирана нанесла ракетные удары по военным базам США в Ираке. Ракетная атака стала ответом на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.
После авиакатастрофы в Тегеране Украина приостановила полеты над Ираном, а Росавиация рекомендовала не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.