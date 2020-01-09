Меню
В мире
Картель пригородного назначения
09 января 13:11

Украинские власти считают, что разбившийся в Тегеране самолет мог быть сбит ракетой

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) озвучил предварительные версии крушения в Тегеране пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек

Украинские власти считают, что разбившийся в Тегеране самолет мог быть сбит ракетой
Фото: РИА Новости

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) озвучил предварительные версии крушения в Тегеране пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек.

По версии властей Ирана, авиакатастрофа произошла по причине возгорания двигателя самолета, однако Киев рассматривает другие версии, в том числе, поражение пассажирского лайнера ракетой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил что самолет авиакомпании МАУ мог быть сбит зенитной ракетой, мог столкнуться с беспилотником или другим объектом. Также рассматриваются версии о разрушении двигателя самолета по техническим причинам и теракте на борту воздушного судна, сообщает РБК.

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в ночь на 8 января сразу после взлета. На борту самолета находились 176 человек. Все они погибли.

Авиакатастрофа произошла после того, как армия Ирана нанесла ракетные удары по военным базам США в Ираке. Ракетная атака стала ответом на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

После авиакатастрофы в Тегеране Украина приостановила полеты над Ираном, а Росавиация рекомендовала не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Материалы по теме
В Тегеране потерпел крушение пассажирский самолет украинской авиакомпании. Погибли 176 человек
Сейчас на главной
В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец
Абхазия
В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец
В Абхазии сторонники оппозиции пытались штурмом взять президентский дворец, в результате чего охрана здания была вынуждена применить к ним силу
В результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
лесные пожары
В результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы сообщает, что число погибших животных составляет 1,25 миллиарда. В фонде также сообщили, что масштабные пожары уничтожили более десяти миллионов гектаров земли
Суд поддержал противников свалки в Шиесе
мусорный протест
Суд поддержал противников свалки в Шиесе
Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными капитальные строения в районе станции Шиес, где планируется разместить мусорный полигон, и постановил снести эти объекты
Японский паспорт признали самым «мощным». С ним без визы можно посетить 191 страну
паспорта
Японский паспорт признали самым «мощным». С ним без визы можно посетить 191 страну
Япония, Сингапур и Южная Корея стали лидерами рейтинга самых «сильных» паспортов. Паспорта этих стран оказались мощнее, чем паспорта граждан США и Великобритании
В Тегеране потерпел крушение украинский самолет
авиакатастрофа
В Тегеране потерпел крушение украинский самолет
В Иране потерпел крушение украинский самолет Boeing 737-800, на борту которого находились 176 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли
Госструктуры за год спустили 2 млрд рублей на дорогие машины
госзакупки
Госструктуры за год спустили 2 млрд рублей на дорогие машины
Самые крупные тендеры на закупку люксовых автомобилей разместило ФГБУ «Транспортный комбинат Россия» Управделами президента России. В минувшем году эта структура разместила заказы на 25 машин бизнес-класса
«Сироты, крепостные, холопы»
Владимир Жириновский
«Сироты, крепостные, холопы»
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram
Красиво есть не запретишь
госзакупки
Красиво есть не запретишь
Согласно данным портала госуслуг, почти один миллион рублей получила компания «Бисквит», которой принадлежит ресторан «Воронеж». Фирме достался контракт стоимостью 636 тысяч рублей на организацию «полноценного питания»
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
кинопремии
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
Лучшим фильмом прошлого года был признан «1917» Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» получила награду сразу в трех категориях
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
погода
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы река Енисей вышла из берегов и подтопила несколько поселков. В зоне подтопления оказались населенные пункты Абалаково и Стрелка
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Новый год
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина
Насильно интересен не будешь
кинематограф
Насильно интересен не будешь
Кассовые сборы российских кинофильмов по итогам 2019 года составили 12,3 млрд рублей. Таким образом, о сравнению с 2018 годом сборы отечественных фильмов снизились на 1,5 млрд рублей
Перед законом все равны
бездомные
Перед законом все равны
В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Чечня
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно
Не устал, не ухожу
Владимир Путин
Не устал, не ухожу
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
лотерея
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
взрыв в магнитогорске
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Алексей Навальный
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря