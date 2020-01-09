Суд обязал оператора будущей мусорной свалки в Шиесе снести объекты для подготовки к строительству
Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными капитальные строения в районе станции Шиес, где планируется разместить мусорный полигон, и постановил снести эти объекты
Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными капитальные строения в районе станции Шиес, где планируется разместить мусорный полигон, и постановил снести эти объекты. В суде рассматривался вопрос о постройках, которые были возведены по инициативе инвестора будущего полигона - компании ООО «Технопарк».
В сообществе экоактивистов «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что иск к ООО «Технопарк» был подан иск со стороны администрации поселка Урдома - ближайшего к будущему мусорному полигону населенного пункта. Чиновники требовали признать самовольными строения, которые были возведены в рамках подготовки строительства «экотехнопарка».
Проведенная в рамках разбирательства судебная экспертиза признала большую часть этих объектов капитальными, что является нарушением условий аренды участков. Ходатайство «Технопарка» о проведении повторной экспертизы, поддержанное областной властью, было отклонено. Суд постановил снести эти постройки в течение месяца с момента вступления его в силу.
Архангельский портал 29.ru сообщает, что «Технопарк» должен убрать зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью около 8 тыс. кв. м., вертолетную площадку, ангар, двухэтажное общежитие, а также водозаборные скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и другие строения. Также «Технопарк» должен возместить МО «Урдомское» 500 тысяч рублей за проведение экспертизы построек на Шиесе.
Напомним, что власти Москвы и Архангельской области договорились построить в Шиесе огромный мусорный полигон для утилизации отходов из столицы. Жители области и соседней республики Коми выступили категорически против размещения полигона на Севере. Почти год в Шиесе действует протестный палаточный лагерь, а граждане регулярно проводят акции протеста против строительства мусорной свалки под отходы из Москвы.