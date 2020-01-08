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08 января 11:07

Японский паспорт признали самым «мощным». С ним без визы можно посетить 191 страну

Япония, Сингапур и Южная Корея стали лидерами рейтинга самых «сильных» паспортов. Паспорта этих стран оказались мощнее, чем паспорта граждан США и Великобритании

Японский паспорт признали самым «мощным». С ним без визы можно посетить 191 страну
Фото: mir-da.ru

Япония, Сингапур и Южная Корея стали лидерами рейтинга самых «сильных» паспортов (Henley Passport Index). Паспорта этих стран оказались мощнее, чем паспорта граждан США и Великобритании.

Так, обладателями самого «мощного» паспорта в мире, владелец которого может посещать совсем без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран мира, в очередной раз стали граждане Японии. С японским паспортом можно въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира. За год список безвизовых стран для японцев пополнился на одну страну.

Сингапурский паспорт позволяет посетить без визы 190 стран. Третье место в рейтинге поделили Германия и Южная Корея (по 189 стран и территорий).

Эксперты Henley & Partners также отметили, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия поднялись на четыре позиции (на 18-е и 66-е места соответственно). А вот паспорта США и Великобритании, напротив, за минувший год стали слабее. Сейчас с британским и американским паспортами можно въехать без визы в 184 страны мира (8-е место в рейтинге).

Граждане России без визы могут посетить 118 стран и территорий. Наш паспорт занимает в мировом рейтинге 51-е место (48-е место годом ранее), сообщает РБК.

Граждане Украины могут безвизово въезжать в 128 страны (43-е место), граждане Грузии — в 116 страны (53-е место), а граждане Белоруссии — в 75 страны (68-е место).

Последнее место в рейтинге паспортов занимает Афганистан, граждане которого без визу могут въехать только в 26 стран.

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