В Тегеране потерпел крушение пассажирский самолет украинской авиакомпании. Погибли 176 человек
В Иране потерпел крушение украинский самолет Boeing 737-800, на борту которого находились 176 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли
В Иране потерпел крушение украинский самолет Boeing 737-800, на борту которого находились 176 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Агентство Tasnim сообщает, что самолет разбился в районе тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни сразу после взлета.
Лайнер был новым, когда его в 2016 году получила авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Самолет выполнял рейс в Киев рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
По предварительным данным, лайнер потерпел крушение по техническим причинам. РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Тегерана сообщает, что у самолета во время взлета загорелся двигатель.
Также сообщается, что большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана.