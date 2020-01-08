Меню
Экономика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
08 января 00:16

Государственные ведомства и госкомпании потратили в 2019 году 2 млрд рублей на дорогие машины

Самые крупные тендеры на закупку люксовых автомобилей разместило ФГБУ «Транспортный комбинат Россия» Управделами президента России. В минувшем году эта структура разместила заказы на 25 машин бизнес-класса

Государственные ведомства и госкомпании потратили в 2019 году 2 млрд рублей на дорогие машины
Фото: 123ru.net

В 2019 году государственные структуры потратили около 2 млрд рублей на закупку автомобилей премиальных моделей.

Самые крупные тендеры на закупку люксовых автомобилей разместило ФГБУ «Транспортный комбинат Россия» Управделами президента России. В минувшем году эта структура разместила заказы на 25 машин бизнес-класса и 34 авто представительского класса общей стоимостью 214 млн рублей. Марки и модели машин в тендерной документации указаны не были, но под техническое описание, например, попадают такие автомобили, как Genesis G80 и Genesis G90. Госконтракты на поставку премиальных машин получила компания «Авилон».

Семь тендеров общей стоимостью 513 млн рублей разместило Минобороны России. Ведомству были нужны машины бизнес-класса для собственных нужд и обслуживания иностранных военных делегаций.

«Газпром» потратил на автомобили 376 млн рублей. Причем закупка была проведена у единственного поставщика, сообщает «МБХ медиа».

Дочерняя компания «Росатома» «Альянстрансатом» потратит 89 млн рублей на 11 автомобилей Mercedes-Benz S 450 4МATIC L в максимальной комплектации, 75 млн рублей - на девять автомобилей Audi A8 также в максимальной комплектации и еще 48 млн рублей -  на автомобили Toyota Camry мощностью 181 л.с.

Еще одна «дочка» «Росатома» компания «Атомстройэкспорт» потратит почти 24 млн рублей на покупку Volkswagen Arteon с панорамной крышей для нужд представительства компании в Венгрии.

Прокуратура Ингушетии потратит 11 млн рублей на бронированный автомобиль. Ведомству нужен бронированный цельнометаллическом универсале с пулеуловителями.

Госкомпания МОЭСК выделил 68 млн рублей на автомобили Volkswagen, комитет по конкурентной политике Московской области — 87 млн рублей на легковые автомобили, а Пенсионный фонд - 146 млн рублей на легковые автомобили бизнес-класса.

«Ростелеком» опубликовал заявку на поставку автомобилей представительского класса категории «F». Стоимость контракта составляет 56 млн рублей.

Материалы по теме
Мэрия Москвы потратила 47 млн рублей на питание чиновников в дорогих столичных ресторанах
ФАС приостановила тендер на страхование сотрудников МВД, который выиграла компания СОГАЗ
Под Петербургом для «Газпрома» построят гостиничный комплекс с яхт-клубом за 27 млрд рублей
Сейчас на главной
«Сироты, крепостные, холопы»
Владимир Жириновский
«Сироты, крепостные, холопы»
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram
Красиво есть не запретишь
госзакупки
Красиво есть не запретишь
Согласно данным портала госуслуг, почти один миллион рублей получила компания «Бисквит», которой принадлежит ресторан «Воронеж». Фирме достался контракт стоимостью 636 тысяч рублей на организацию «полноценного питания»
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
кинопремии
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
Лучшим фильмом прошлого года был признан «1917» Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» получила награду сразу в трех категориях
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
погода
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы река Енисей вышла из берегов и подтопила несколько поселков. В зоне подтопления оказались населенные пункты Абалаково и Стрелка
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Новый год
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина
Насильно интересен не будешь
кинематограф
Насильно интересен не будешь
Кассовые сборы российских кинофильмов по итогам 2019 года составили 12,3 млрд рублей. Таким образом, о сравнению с 2018 годом сборы отечественных фильмов снизились на 1,5 млрд рублей
Перед законом все равны
бездомные
Перед законом все равны
В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Чечня
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно
Не устал, не ухожу
Владимир Путин
Не устал, не ухожу
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
лотерея
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
взрыв в магнитогорске
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Алексей Навальный
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
александр шестун
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
В преддверии Нового года в YouTube появился видеоролик с новым обращением семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна к главе государства. Предыдущее видеообращение к президенту было записано полтора месяца назад
Веселиться можно, но в меру
чиновники
Веселиться можно, но в меру
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением разработать и ввести правила поведения для чиновников во время корпоративных и других досуговых мероприятий
Бизнес
В России появится новая авиакомпания с недорогими перелетами на Дальний Восток
Российские власти планируют создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на выполнении рейсов из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны по доступным ценам
Когда деньги девать некуда
Новый год
Когда деньги девать некуда
Власти Москвы решили подарить жителям города на Новый год настоящий снег. В социальных сетях появились фотографии, как коммунальные службы высыпают привезенный снег на Тверской улице, Моховой улице и Охотном ряду
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
предотвращение терактов
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
Сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье задержали двух подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Злоумышленники планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей во время новогодних праздников
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
защита персональных данных
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг. База данных была размещена на форуме, который специализируется на продаже персональных данных