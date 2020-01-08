Государственные ведомства и госкомпании потратили в 2019 году 2 млрд рублей на дорогие машины
Самые крупные тендеры на закупку люксовых автомобилей разместило ФГБУ «Транспортный комбинат Россия» Управделами президента России. В минувшем году эта структура разместила заказы на 25 машин бизнес-класса
В 2019 году государственные структуры потратили около 2 млрд рублей на закупку автомобилей премиальных моделей.
Самые крупные тендеры на закупку люксовых автомобилей разместило ФГБУ «Транспортный комбинат Россия» Управделами президента России. В минувшем году эта структура разместила заказы на 25 машин бизнес-класса и 34 авто представительского класса общей стоимостью 214 млн рублей. Марки и модели машин в тендерной документации указаны не были, но под техническое описание, например, попадают такие автомобили, как Genesis G80 и Genesis G90. Госконтракты на поставку премиальных машин получила компания «Авилон».
Семь тендеров общей стоимостью 513 млн рублей разместило Минобороны России. Ведомству были нужны машины бизнес-класса для собственных нужд и обслуживания иностранных военных делегаций.
«Газпром» потратил на автомобили 376 млн рублей. Причем закупка была проведена у единственного поставщика, сообщает «МБХ медиа».
Дочерняя компания «Росатома» «Альянстрансатом» потратит 89 млн рублей на 11 автомобилей Mercedes-Benz S 450 4МATIC L в максимальной комплектации, 75 млн рублей - на девять автомобилей Audi A8 также в максимальной комплектации и еще 48 млн рублей - на автомобили Toyota Camry мощностью 181 л.с.
Еще одна «дочка» «Росатома» компания «Атомстройэкспорт» потратит почти 24 млн рублей на покупку Volkswagen Arteon с панорамной крышей для нужд представительства компании в Венгрии.
Прокуратура Ингушетии потратит 11 млн рублей на бронированный автомобиль. Ведомству нужен бронированный цельнометаллическом универсале с пулеуловителями.
Госкомпания МОЭСК выделил 68 млн рублей на автомобили Volkswagen, комитет по конкурентной политике Московской области — 87 млн рублей на легковые автомобили, а Пенсионный фонд - 146 млн рублей на легковые автомобили бизнес-класса.
«Ростелеком» опубликовал заявку на поставку автомобилей представительского класса категории «F». Стоимость контракта составляет 56 млн рублей.