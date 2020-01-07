Меню
Политика
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
Москва
07 января 13:13

Лидер ЛДПР на новогодней ярмарке в Москве раздал «холопам» деньги и сувениры

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram

Лидер ЛДПР на новогодней ярмарке в Москве раздал «холопам» деньги и сувениры

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram.

На этом видео Владимир Жириновский стоит в кругу людей и раздает им бумажные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - говорит депутат. Другой голос в это время командует: «Взяли - отходите». Лидер ЛДПР также раздавал гражданам сувениры.

Раздача денег происходила 5 января на Манежной площади во время новогодней ярмарки. «Снега сильного нет, зато я здесь — вместо Деда Мороза», — заявил Владимир Жириновский. Политик добавил, что «все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться».

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала поведение Владимира Жириновского как минимум «некорректным».

Также сообщается, что после новогодних и рождественских каникул комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Владимира Жириновского.

Материалы по теме
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Большинство россиян попросили у Деда Мороза в подарок здоровье
Власти Москвы привезли в центр города к Новому году искусственный снег
Сейчас на главной
Красиво есть не запретишь
госзакупки
Красиво есть не запретишь
Согласно данным портала госуслуг, почти один миллион рублей получила компания «Бисквит», которой принадлежит ресторан «Воронеж». Фирме достался контракт стоимостью 636 тысяч рублей на организацию «полноценного питания»
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
кинопремии
«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
Лучшим фильмом прошлого года был признан «1917» Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» получила награду сразу в трех категориях
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
погода
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы река Енисей вышла из берегов и подтопила несколько поселков. В зоне подтопления оказались населенные пункты Абалаково и Стрелка
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Новый год
В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина
Насильно интересен не будешь
кинематограф
Насильно интересен не будешь
Кассовые сборы российских кинофильмов по итогам 2019 года составили 12,3 млрд рублей. Таким образом, о сравнению с 2018 годом сборы отечественных фильмов снизились на 1,5 млрд рублей
Перед законом все равны
бездомные
Перед законом все равны
В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Чечня
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно
Не устал, не ухожу
Владимир Путин
Не устал, не ухожу
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
лотерея
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
взрыв в магнитогорске
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Алексей Навальный
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
александр шестун
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
В преддверии Нового года в YouTube появился видеоролик с новым обращением семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна к главе государства. Предыдущее видеообращение к президенту было записано полтора месяца назад
Веселиться можно, но в меру
чиновники
Веселиться можно, но в меру
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением разработать и ввести правила поведения для чиновников во время корпоративных и других досуговых мероприятий
Бизнес
В России появится новая авиакомпания с недорогими перелетами на Дальний Восток
Российские власти планируют создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на выполнении рейсов из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны по доступным ценам
Когда деньги девать некуда
Новый год
Когда деньги девать некуда
Власти Москвы решили подарить жителям города на Новый год настоящий снег. В социальных сетях появились фотографии, как коммунальные службы высыпают привезенный снег на Тверской улице, Моховой улице и Охотном ряду
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
предотвращение терактов
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
Сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье задержали двух подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Злоумышленники планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей во время новогодних праздников
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
защита персональных данных
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг. База данных была размещена на форуме, который специализируется на продаже персональных данных
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе
мусор
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе
«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», ­- заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»