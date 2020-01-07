Лидер ЛДПР на новогодней ярмарке в Москве раздал «холопам» деньги и сувениры
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время новогодних каникул в центре Москвы раздавал деньги прохожим. Видеозапись раздачи «подарков» была выложена в аккаунт политика в соцсети Instagram.
На этом видео Владимир Жириновский стоит в кругу людей и раздает им бумажные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - говорит депутат. Другой голос в это время командует: «Взяли - отходите». Лидер ЛДПР также раздавал гражданам сувениры.
Раздача денег происходила 5 января на Манежной площади во время новогодней ярмарки. «Снега сильного нет, зато я здесь — вместо Деда Мороза», — заявил Владимир Жириновский. Политик добавил, что «все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться».
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала поведение Владимира Жириновского как минимум «некорректным».
Также сообщается, что после новогодних и рождественских каникул комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Владимира Жириновского.