Мэрия Москвы потратила 47 млн рублей на питание чиновников в дорогих столичных ресторанах
Согласно данным портала госуслуг, почти один миллион рублей получила компания «Бисквит», которой принадлежит ресторан «Воронеж». Фирме достался контракт стоимостью 636 тысяч рублей на организацию «полноценного питания»
Мэрия Москвы в минувшем году потратила 47 млн рублей из городского бюджета на питание чиновников в дорогих ресторанах.
Согласно данным портала госуслуг, почти один миллион рублей получила компания «Бисквит», которой принадлежит ресторан «Воронеж». Фирме достался контракт стоимостью 636 тысяч рублей на организацию «полноценного питания» с учетом того, что максимальная стоимость на одного человека не будет превышать четырех тысяч рублей.
Второй контракт, который получил «Бисквит» на организацию питания, стоил 510 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа».
Ресторан «Воронеж» — это проект Александра Раппопорта. Средняя стоимость салатов в этом ресторане составляет около 600 рублей, а цены на горячие блюда и стейки начинаются от тысячи рублей.
Еще два контракта на 1,3 млн рублей на организацию питания класса «люкс» получила компания «Моне», которой принадлежит ресторан «Пушкин». Первый контракт был исполнен на 434 тысяч рублей при его начальной стоимости в 819 тысяч рублей.
Два аналогичный госконтракта (на 636 тысяч рублей и 358 тысяч рублей) также получило ООО «Моховая», которому принадлежит Гранд-кафе «Dr.Живаго» на Моховой улице.
Один тендер выиграло ООО «Рассвет Зарядья» (стоимость контракта 636 тысяч рублей), которому принадлежит ресторан «Восход» в парке Зарядье.
Также два контракта на общую сумму в 1,5 млн рублей получила компания «Юста лайн», которой принадлежит ресторан «Турандот». Согласно этим контрактам, как и вышеупомянутым, обслуживание должно быть класса «люкс», а максимальная сумма на человека составлять 4 тысячи рублей.
Однако самые крупные контракты получило ГУП «Комбинат питания ФХУ мэрии Москвы». На обслуживание протокольных мероприятий предприятие получило от мэрии почти 43 млн рублей.