«Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал
Лучшим фильмом прошлого года был признан «1917» Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» получила награду сразу в трех категориях
В Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Золотой глобус» - Голливудской премии иностранной прессы.
Лучшим фильмом прошлого года был признан «1917» Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны. Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» получила награду сразу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (ее получил Бред Питт).
Хоакин Феникс получил «золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме в картине «Джокер», а Терон Эджертон стал лучшим актером комедии или мюзикла за фильм «Рокетмен» (в этой картине он сыграл Элтона Джона).
Рене Зеллвегер получила награду в номинации «Лучшая драматическая актриса» за роль в фильме «Джуди» о Джуди Гарленд. Лучшей актрисой комедии или мюзикла стала певица Аквафина.
Лучшим мини-сериалом стал сериал «Чернобыль», который оказался очень популярным в России.
Оливия Колман отмечена в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» — за роль королевы Елизаветы II в сериале «Корона».
«Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм» получил мультфильм «Потерянное звено».