В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы началось наводнение
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы река Енисей вышла из берегов и подтопила несколько поселков. В зоне подтопления оказались населенные пункты Абалаково и Стрелка
В Красноярском крае из-за аномально теплой зимы река Енисей вышла из берегов и подтопила несколько поселков. В зоне подтопления оказались населенные пункты Абалаково и Стрелка.
В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в селе Абалаково местной речкой Галкина, впадающей в Енисей, перелита часть дороги по одной из улиц, в результате чего оказался затруднен переезд для легкового транспорта к нескольким жилым домам. В настоящее время перевозка жителей организована на транспорте повышенной проходимости, сообщает Znak.com со ссылкой на главу управления Романа Ветчинникова.
Сейчас до достижения критической отметки уровня воды в реке остается один метр. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, на местах дежурят спасатели.
Местные жители сообщили в социальных сетях, что лед на Енисее начал таять после Нового года, а на отдельных участках реки образовался ледоход. Расположенные близки к берегу дороги и здания были затоплены.
Местные власти предупредили жителей населенных пунктов, которые находятся под угрозой затопления, о возможной эвакуации.