В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
В Ижевске депутат городской думы от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина
В Ижевске депутат городской думы от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина.
В новогоднюю ночь трансляция традиционного поздравления Владимира Путина на канале «СТС-Ижевск» была прервана, а на экране вместо президента появился депутат и бизнесмен Альфред Зиннатуллин.
Жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в Facebook, что поздравление президента было прервано на полуслове, после чего поздравлять с Новым годом граждан стал уже депутат гордумы.
«Всем, конечно, понятно, хозяин-барин. Каждый волен на своем канале делать что хочет, хоть голым выступать, хоть главу государства в новогоднюю ночь прерывать. Но тогда стоило предупредить зрителей, и тогда можно успеть переключиться на другой канал», — отметила женщина.
Альфред Зиннатуллин является не только депутатом гордумы, но также генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск», сообщает Znak.com.