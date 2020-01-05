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05 января 12:46

В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы

В Ижевске депутат городской думы от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина

В Ижевске новогоднее поздравление Владимира Путина заменили на поздравление от депутата гордумы
Фото: day.org.ru

В Ижевске депутат городской думы от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил местных жителей с Новым годом вместо президента России Владимира Путина.

В новогоднюю ночь трансляция традиционного поздравления Владимира Путина на канале «СТС-Ижевск» была прервана, а на экране вместо президента появился депутат и бизнесмен Альфред Зиннатуллин.

Жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в Facebook, что поздравление президента было прервано на полуслове, после чего поздравлять с Новым годом граждан стал уже депутат гордумы.

«Всем, конечно, понятно, хозяин-барин. Каждый волен на своем канале делать что хочет, хоть голым выступать, хоть главу государства в новогоднюю ночь прерывать. Но тогда стоило предупредить зрителей, и тогда можно успеть переключиться на другой канал», — отметила женщина.

Альфред Зиннатуллин является не только депутатом гордумы, но также генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск», сообщает Znak.com.

Теги: Новый год
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