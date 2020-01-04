Кассовые сборы российских фильмов по итогам года упали на 1,5 млрд рублей
Кассовые сборы российских кинофильмов по итогам 2019 года составили 12,3 млрд рублей. Таким образом, о сравнению с 2018 годом сборы отечественных фильмов снизились на 1,5 млрд рублей
Кассовые сборы российских кинофильмов по итогам 2019 года составили 12,3 млрд рублей. Таким образом, о сравнению с 2018 годом сборы отечественных фильмов снизились на 1,5 млрд рублей.
В Министерстве культуры сообщили, что всего в 2019 году было продано 220 млн билетов на российские фильмы.
Согласно сообщению ведомства, доля российских фильмов в совокупном числе проданных билетов сократилась с 29% в 2018 году до 23% в 2019 году. В министерстве Владимира Мединского сокращение сборов отечественных фильмов объяснили выходом в прокат ожидаемых голливудских картин, среди которых, ремейк мультфильма «Король лев», «Алладин» и «Дамбо», фильмы по мотивам комиксов «Марвел», а также такие хиты, как «Однажды в Голливуде» и «Джокер».
Среди российских картин самые большие сборы показал фильм Алексея Сидорова «Т-34». Эта картина собрала в прокате 2,3 млрд рублей. Всего эту картину посмотрели 8,8 млн зрителей.
Хорошие сборы оказались и у двух фильмов по мотивам одноименного комедийного сериала — «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Картины собрали 6,6 млн зрителей и 1,7 млрд рублей.