Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
Москва
03 января 13:22

Московский бездомный отсудил у сети фитнес-клубов 140 тысяч рублей из-за лишения его жилья

В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом

Московский бездомный отсудил у сети фитнес-клубов 140 тысяч рублей из-за лишения его жилья
Фото: akcenty.com.ua

В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом.

В конце декабря 2017 года столичный бездомный Сергей Петров (фамилия изменена) купил круглосуточную безлимитную годовую карту в московском фитнес-центре Parislife стоимостью 11,1 тысячи рублей. Мужчина арендовал там шкафчик, где хранил свои вещи, сообщает портал Legal.Report.

Почти полгода мужчина будучи владельцем круглосуточной карты приходил в фитнес-центр в любое время, но потом на него стали жаловаться другие клиенты. Сначала администрация спортивного клуба ограничила бездомному время посещения с круглосуточного, разрешив ему посещать заведение с 00:00 до 7:00. Однако в июне 2018 клуб заблокировал карту мужчины, сославшись на нарушение правил посещения. Администрация заявила, что мужчина спал на матах в зале групповых занятий в грязной одежде, а в его шкафчике нашли алкоголь и просроченные продукты питания. 

Бездомный подал жалобы в прокуратуру и другие инстанции. По его словам, в шкафчике он хранил спортивную одежду, термопокрывало за 2 тысячи рублей и деньги. При этом никаких актов с администрацией клуба о вскрытии шкафчика он не подписывал. Жалоба бездомного стала поводом для проверок в фитнес-клубе.

В ноябре 2018 года бездомный купил новую годовую карту в другой клуб сети Parislife на севере Москвы, заплатив за нее 20 тысяч рублей вместе с арендой шкафчика. На этот раз он смог посетить центр всего два раза, после чего его шкафчик был вскрыт, а договор расторгнут.

В ответ клиент обвинил администрацию клуба в краже спортивной и зимней одежды, лекарств, небулайзера, фотоаппарата, фотовспышки, телефона, шампуня и термоса. Он написал жалобу в полицию.

Параллельно бездомный подал в суд на ООО «Спорт Клуб» и ООО «Альфа Плюс», у которых покупал карты. Истец попросил признать заключенные с ответчиками договоры недействительными и мошенническими, обязать принести публичные извинения в письменном виде и возместить вред здоровью.

Мужчина потребовал взыскать с ответчиков стоимость клубной карты в размере 20 тысяч рублей, неустойку в размере 20 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за якобы украденные вещи из арендованного шкафа, а также 500 тысяч рублей за причиненные физические и нравственные страдания в качестве компенсации морального вреда.

Представитель фитнес-клуба заявил в суде, что возврат денег невозможен в связи с тем, что у истца отсутствует паспорт. Однако суд на это отметил, что отсутствие паспорта не помешало клубам заключить с мужчиной договор о продаже карты в фитнес-клуб.

Суд и привлеченный к делу Роспотребнадзор встали на сторону бездомного мужчины и признали действия спортивных клубов неправомерными. По иску мужчины суд взыскал с «Спорт Клуба» 57,5 тысяч рублей, а с «Альфа Плюс» — 53,9 тысяч рублей. В обоих случаях компенсация морального вреда составила по 15 тысяч рублей.

Материалы по теме
Московский депутат пожаловалась президенту на открытие приюта для бомжей «около Кремля»
В Москве люди в казачьей форме распылили неизвестный газ против бездомных
Сотрудницу пермского Росреестра уволили из-за видео с бездомным мужчиной
Сейчас на главной
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Чечня
Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно
Не устал, не ухожу
Владимир Путин
Не устал, не ухожу
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
лотерея
Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее
Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
взрыв в магнитогорске
От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Алексей Навальный
ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
александр шестун
Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
В преддверии Нового года в YouTube появился видеоролик с новым обращением семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна к главе государства. Предыдущее видеообращение к президенту было записано полтора месяца назад
Веселиться можно, но в меру
чиновники
Веселиться можно, но в меру
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением разработать и ввести правила поведения для чиновников во время корпоративных и других досуговых мероприятий
Бизнес
В России появится новая авиакомпания с недорогими перелетами на Дальний Восток
Российские власти планируют создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на выполнении рейсов из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны по доступным ценам
Когда деньги девать некуда
Новый год
Когда деньги девать некуда
Власти Москвы решили подарить жителям города на Новый год настоящий снег. В социальных сетях появились фотографии, как коммунальные службы высыпают привезенный снег на Тверской улице, Моховой улице и Охотном ряду
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
предотвращение терактов
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
Сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье задержали двух подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Злоумышленники планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей во время новогодних праздников
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
защита персональных данных
Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг. База данных была размещена на форуме, который специализируется на продаже персональных данных
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе
мусор
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе
«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», ­- заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»
«Газпром» заберет у Брянской области газопроводы в счет крупного долга за топливо
Газпром
«Газпром» заберет у Брянской области газопроводы в счет крупного долга за топливо
Государственная компания «Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Сейчас долг региона перед газовой монополией составляет почти три миллиарда рублей
В мессенджере WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
мессенджеры
В мессенджере WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для мобильных платформ Android и iOS появилась функция автоматически самостоятельно исчезающих сообщений в групповых чатах
В Красноярском крае поселок в 30-градусный мороз остался без тепла
отопление
В Красноярском крае поселок в 30-градусный мороз остался без тепла
В поселке Новый Путь (ЗАТО Железногорск) Красноярского края в результате аварии без тепла остались восемь домов, в которых проживают 188 человек. Тепло в домах пропало в то время, когда установились 30-градусные морозы
«Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню»
Новый год
«Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню»
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить салаты «Оливье», «Селедка под шубой», холодец и фильм «Ирония судьбы» в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО
Президент внес поправки в УК РФ, запрещающие приравнивать бизнесменов к лидерам преступной группы
экономические преступления
Президент внес поправки в УК РФ, запрещающие приравнивать бизнесменов к лидерам преступной группы
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов просил президента решить проблему привлечения крупных бизнесменов к ответственности за организацию преступного сообщества
Связанные одной цепью
ВТБ
Связанные одной цепью
Частные самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией о телеведущей «России 1» Наили Аскер-Заде и супруге премьер-министра Дмитрия Медведева до сих пор контролируются компаниями, которые связаны с ВТБ