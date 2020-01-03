Московский бездомный отсудил у сети фитнес-клубов 140 тысяч рублей из-за лишения его жилья
В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом
В Москве бездомный мужчина отсудил у сети фитнес-центров Parislife более 140 тысяч рублей из-за того, что администрация заведения запретила ему там появляться. Бездомный рассказал, что долгое время фитнес-центр был его домом.
В конце декабря 2017 года столичный бездомный Сергей Петров (фамилия изменена) купил круглосуточную безлимитную годовую карту в московском фитнес-центре Parislife стоимостью 11,1 тысячи рублей. Мужчина арендовал там шкафчик, где хранил свои вещи, сообщает портал Legal.Report.
Почти полгода мужчина будучи владельцем круглосуточной карты приходил в фитнес-центр в любое время, но потом на него стали жаловаться другие клиенты. Сначала администрация спортивного клуба ограничила бездомному время посещения с круглосуточного, разрешив ему посещать заведение с 00:00 до 7:00. Однако в июне 2018 клуб заблокировал карту мужчины, сославшись на нарушение правил посещения. Администрация заявила, что мужчина спал на матах в зале групповых занятий в грязной одежде, а в его шкафчике нашли алкоголь и просроченные продукты питания.
Бездомный подал жалобы в прокуратуру и другие инстанции. По его словам, в шкафчике он хранил спортивную одежду, термопокрывало за 2 тысячи рублей и деньги. При этом никаких актов с администрацией клуба о вскрытии шкафчика он не подписывал. Жалоба бездомного стала поводом для проверок в фитнес-клубе.
В ноябре 2018 года бездомный купил новую годовую карту в другой клуб сети Parislife на севере Москвы, заплатив за нее 20 тысяч рублей вместе с арендой шкафчика. На этот раз он смог посетить центр всего два раза, после чего его шкафчик был вскрыт, а договор расторгнут.
В ответ клиент обвинил администрацию клуба в краже спортивной и зимней одежды, лекарств, небулайзера, фотоаппарата, фотовспышки, телефона, шампуня и термоса. Он написал жалобу в полицию.
Параллельно бездомный подал в суд на ООО «Спорт Клуб» и ООО «Альфа Плюс», у которых покупал карты. Истец попросил признать заключенные с ответчиками договоры недействительными и мошенническими, обязать принести публичные извинения в письменном виде и возместить вред здоровью.
Мужчина потребовал взыскать с ответчиков стоимость клубной карты в размере 20 тысяч рублей, неустойку в размере 20 тысяч рублей, 150 тысяч рублей за якобы украденные вещи из арендованного шкафа, а также 500 тысяч рублей за причиненные физические и нравственные страдания в качестве компенсации морального вреда.
Представитель фитнес-клуба заявил в суде, что возврат денег невозможен в связи с тем, что у истца отсутствует паспорт. Однако суд на это отметил, что отсутствие паспорта не помешало клубам заключить с мужчиной договор о продаже карты в фитнес-клуб.
Суд и привлеченный к делу Роспотребнадзор встали на сторону бездомного мужчины и признали действия спортивных клубов неправомерными. По иску мужчины суд взыскал с «Спорт Клуба» 57,5 тысяч рублей, а с «Альфа Плюс» — 53,9 тысяч рублей. В обоих случаях компенсация морального вреда составила по 15 тысяч рублей.