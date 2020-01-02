Чечня планирует привлечь в регион больше туристов за счет милитари-туров
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно
Власти Чеченской республики объявили наступивший 2020 год Годом туризма. В республику планируется привлечь 350-400 тысяч туристов. Это в 2,5 раза больше, чем обычно. Так, в 2019 году Чечню посетили 160 тысяч человек, а в 2018 году - 150 тысяч человек.
Министр туризма Чечни Муслим Байтазиев сообщил ТАСС, что власти много сделали для привлечения туристов, например, построили сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали новые маршруты и презентовали новый бренд. Также для туристов совместно с Российским университетом спецназа были разработаны милитари-туры.
В Министерстве туризма пояснили, что милитари-туры — это «игры в войнушку для взрослых».
«Представьте себе рядового клерка, месяцами не вылезающего из офиса. Отправившись в экстремальное путешествие, менеджер среднего (или даже высшего) звена хотя бы на несколько часов отвлечется от привычной рутины, выплеснет эмоции и, что немаловажно, почувствует себя супергероем», - отметили в ведомстве.