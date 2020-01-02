Гостелеканалы скрыли счетчик дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube
Государственные телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» скрыли счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина. Обращение главы государства к гражданам было опубликовано на портале YouTube.
Под роликами с поздравлением можно увидеть кнопки «Нравится» и «Не нравится», однако количество этих отметок не опубликовано. Также были отключены комментарии пользователей к видеозаписи.
При этом на других каналах счетчик лайков и дизлайков оставили открытым. Например, на YouTube-канале НТВ под обращением Владимира Путина было 15 тысяч дизлайков и около 4 тысяч лайков, сообщает «Дождь».
В своих комментариях под видеозаписью новогоднего обращения Владимира Путина интернет-пользователи чаще всего выражали разочарование тем, что так и не услышали «долгожданных» слов президента о том, что он уходит в отставку.