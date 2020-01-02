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02 января 12:31

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

Житель Москвы в Новый год выиграл миллиард рублей в лотерею. Имя счастливчика пока неизвестно.

В пресс-службе «Столото» сообщили РИА Новости, что выигрыш новогодней лотереи составил миллиард рублей, но победитель получит сумму за вычетом НДФЛ в размере 13%.

Победитель должен прийти в лотерейный центр, где пройдет оформление необходимых документов. Сорок дней уйдет на проверку подлинности билета, а в течение полугода победитель полностью получит выигрыш. Деньги будут переведены на личный счет победителя лотереи.

Миллиард рублей в России разыгрывался впервые. Праздничный тираж состоялся 1 января, а куплено было 53 миллиона лотерейных билетов.

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