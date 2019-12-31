От СКР потребовали отчитаться о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года
Журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием раскрыть информацию о результатах расследования по делу о взрыве в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Редакция также просит следствие прокомментировать версию о теракте в этом доме. Напомним, что официальной версией является взрыв бытового газа, однако никакой информации о ходе расследования до сих пор нет.
В «Новой» сообщили, что дважды обращались в Следственный комитет, однако ответа не получили. Теперь, в годовщину трагедии, издание публикует список вопросов к следствию.
Редакция просит озвучить предварительные данные о причинах взрывов в доме 31 декабря 2018 года и в маршрутке 1 января 2019 года, а также подтвердить информацию о том, что по автомобилю велась стрельба, а погибших пассажиров зовут Махмуд Джумаев, Алишер Каримов и Альмир Абитов.
Еще один вопрос связан с тем, известно ли СКР что-либо о причинах массовых проверок и задержаний работающих в Магнитогорске мигрантов после взрыва в многоквартирном доме № 164 по улице Карла Маркса 31 декабря 2018 года и взрыва в маршрутном такси 1 января 2019 года.
Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске по улице Карла Маркса произошел рано утром 31 декабря 2018 года, в результате чего полностью обрушился один из подъездов. В результате происшествия погибли 39 человек.
Согласно официальной версии, в доме взорвался бытовой газ, однако отсутствие каких-либо результатов расследования и молчание следственных органов породило версию о теракте.
Кроме того, 1 января в центре Магнитогорске взорвалась маршрутка. По данным некоторых СМИ, это произошло при задержании предполагаемых террористов. Также сообщалось, что эти два события могут быть связаны между собой.