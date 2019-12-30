ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря. Ущерб от ранее проведенных обысков в рамках дела «об отмывании» в фонде оценили на десятки миллионов.
«Ущерб от последнего обыска составил около 4−5 млн рублей, но точно не могу сказать. В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать», — сообщили директор ФБК Иван Жданов изданию «МБХ медиа».
26 декабря сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию «Навальный Live» и изъяли технику. Визит приставов связан с отказом фонда удалить резонансное расследование «Он вам не Димон» о тайных активах главы правительства Дмитрия Медведева.
Ранее силовики провели несколько обысков в офисе ФБК и студии «Навальный Live» с изъятием всей техники в рамках уголовного дела об «отмывании» в фонде «преступных» доходов. «Преступными» доходами следствие считает добровольные пожертвования граждан на антикоррупционную деятельность ФБК.