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30 декабря 14:19

ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря

ФБК оценил ущерб от последнего обыска в своем офисе в 5 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил в 5 млн рублей ущерб от последнего обыска в московском офисе организации, который прошел 26 декабря. Ущерб от ранее проведенных обысков в рамках дела «об отмывании» в фонде оценили на десятки миллионов.

«Ущерб от последнего обыска составил около 4−5 млн рублей, но точно не могу сказать. В течение года ущерб идет на десятки миллионов рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать», — сообщили директор ФБК Иван Жданов изданию «МБХ медиа». 

26 декабря сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию «Навальный Live» и изъяли технику. Визит приставов связан с отказом фонда удалить резонансное расследование «Он вам не Димон» о тайных активах главы правительства Дмитрия Медведева.

Ранее силовики провели несколько обысков в офисе ФБК и студии «Навальный Live» с изъятием всей техники в рамках уголовного дела об «отмывании» в фонде «преступных» доходов. «Преступными»  доходами следствие считает добровольные пожертвования граждан на антикоррупционную деятельность ФБК.

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