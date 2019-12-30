Дети Шестуна просят Путина забрать все, но вернуть папу
В преддверии Нового года в YouTube появился видеоролик с новым обращением семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна к главе государства. Предыдущее видеообращение к президенту было записано полтора месяца назад
Семья экс-чиновника записала очередное видеообращение к президенту, в котором говорится о беззаконии и пытках
В преддверии Нового года в YouTube появился видеоролик с новым обращением семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна к главе государства. Предыдущее видеообращение к президенту было записано полтора месяца назад. Сейчас мать, супруга и дети Шестуна рассказали Путину о том, что с ними произошло за это время. Впрочем, все события, случившиеся с момента ареста главы подмосковного района, не поддаются объяснению, с точки зрения юристов и правозащитников.
Из недавнего – продление Шестуну содержания под стражей, несмотря на истечение предельного срока этой меры пресечения, принудительное кормление заключенного с помощью насильно введенного зонда, что не практиковалось в нашей стране уже в течение полувека, применение запрещенных психотропных препаратов. И последняя капля – циничное поведение судебных приставов, которые пришли в дом Шестуна и описали детские вещи, учебники, игрушки и даже новогоднюю елку. При этом женщина-пристав упрекнула многодетную мать за то, что та «столько нарожала».
За полтора года нахождения Александра Шестуна в СИЗО его семья записала порядка десяти видеообращений к президенту страны, в которых рассказывалось о правовом беспределе в отношении бывшего чиновника, подвергшегося политическому преследованию. Но все они остались без ответа и какой-либо реакции. Хотя… Пожалуй, реакция все же была. После таких видео-писем к семейству либо приходили с обыском, либо угрожали лишить супругу заключенного родительских прав, а после последнего – Шестуна, находящегося на сухой голодовке с требованием свободы всем политзаключенным, стали насильно кормить с применением грубой физической силы.
На этот раз родные заключенного уже не надеются на чудо. Резко повзрослевшие дети попросили Путина забрать у них все, но вернуть папу.