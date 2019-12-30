30 декабря 11:43
Ленинградский депутат предложил ввести правила поведения для чиновников на корпоративах
Депутат Законодательного Собрания Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением разработать и ввести правила поведения для чиновников во время корпоративных и других досуговых мероприятий
Депутат Законодательного Собрания Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением разработать и ввести правила поведения для чиновников во время корпоративных и других досуговых мероприятий.
Владимир Петров отметил, что речь идет о внедрении «нравственных» правил для государственных служащих во время корпоративов, сообщают «Известия».
Депутат отметил, что чиновники являются «лицом государства», поэтому их непристойное поведение на корпоративных мероприятиях «подрывает авторитет и портит имидж государственной власти».
Одновременно с этим ленинградский депутат попросил главу правительства усилить контроль за расходованием бюджетных средств на корпоративы в государственных ведомствах.