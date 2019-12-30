В России появится новая авиакомпания с недорогими перелетами на Дальний Восток
Российские власти планируют создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на выполнении рейсов из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны по доступным ценам
Российские власти планируют создать новую авиакомпанию с государственным участием, которая будет специализироваться на выполнении рейсов из городов Дальнего Востока в европейскую часть страны по доступным ценам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минпромторге, Минтрансе, Минэкономразвития, Минфине и Росавиации. В обсуждении проекта по созданию новой «дальневосточной» авиакомпании также участвуют Сбербанк, ВТБ и «Ростех».
Ситуация с перелетами из городов Дальнего Востока серьезно осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро». Затем ситуация осложнилась еще больше из-за прекращения работы компании «ВИМ-Авиа», которая выполняла значительную часть рейсов в данном направлении. После этого стоимость авиабилетов на Дальний Восток значительно возросла.
Ранее власти ввели субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока, однако их количество сильно ограничено, поэтому проблема остается нерешенной.