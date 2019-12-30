Власти Москвы привезли в центр города к Новому году искусственный снег
Власти Москвы решили подарить жителям города на Новый год настоящий снег. В социальных сетях появились фотографии, как коммунальные службы высыпают привезенный снег на Тверской улице, Моховой улице и Охотном ряду
Фото: Twitter/navalny
Власти Москвы решили подарить жителям города на Новый год настоящий снег. В социальных сетях появились фотографии, как коммунальные службы высыпают привезенный снег на Тверской улице, Моховой улице и Охотном ряду. Напомним, что в этом году в столице установилась теплая погода, а снег в городе так и не выпал.
Пользователи соцсетей отметили, что некоторые сугробы в центре города огородили забором, и пошутили, что снег в столице теперь такая редкость, что его приходится охранять.
В мэрии «Эху Москвы» сообщили, что снег будет использован для горки для сноубордов, которую установят на время новогодних гуляний. Также снег появился в парке «Зарядье».
Оппозиционный депутат Мосгордумы Сергей Митрохин считает искусственный снег в Москве излишеством.