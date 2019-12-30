30 декабря 00:29
В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в новогодние праздники
Сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье задержали двух подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Злоумышленники планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей во время новогодних праздников
Сотрудники ФСБ в минувшее воскресенье задержали двух подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Злоумышленники планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей во время новогодних праздников.
В ФСБ сообщили, что изъяли у задержанных материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации», сообщает ТАСС.
Террористы были задержаны на основании информации, полученной от американских спецслужб. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поблагодарил его за оказанную помощь.