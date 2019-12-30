Данные тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг. База данных была размещена на форуме, который специализируется на продаже персональных данных
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные 28 тысяч пользователей портала госуслуг. База данных была размещена на форуме, который специализируется на продаже персональных данных.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что в файле содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также информация о браке и детях.
Данные пользователей портала госуслуг могли находиться в открытом доступе с 3 декабря 2019 года. В базе также есть токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей со смартфонов, сообщает «КоммерсантЪ».
Специалист полагает, что утечка данных могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг. Из-за этой ошибки личные данные пользователей оказались доступны для скачивания. Также сообщается, что эту «дыру» в безопасности пытаются закрыть уже два дня.
В компании «Ростелеком» опровергли информацию об утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг. Там отметили, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных единого портала госуслуг, не выявлено.