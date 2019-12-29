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29 декабря 15:12

Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе

«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», ­- заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жителям региона в 2020 году закрыть все мусорные полигоны.

«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», ­- заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Подмосковные власти сообщили, что из 39 мусорных полигонов на сегодняшний день было закрыто 28. В 2020 году планируется закрыть еще 11 полигонов ТБО. Еще два полигона планируется модернизировать в комплексы по переработке мусора.

Губернатор при этом не прокомментировал планы построить на территории Подмосковья три мусоросжигательных завода, против чего активно выступают местные жители.

 

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