29 декабря 15:12
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все мусорные свалки в регионе
«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жителям региона в 2020 году закрыть все мусорные полигоны.
«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», - заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Подмосковные власти сообщили, что из 39 мусорных полигонов на сегодняшний день было закрыто 28. В 2020 году планируется закрыть еще 11 полигонов ТБО. Еще два полигона планируется модернизировать в комплексы по переработке мусора.
Губернатор при этом не прокомментировал планы построить на территории Подмосковья три мусоросжигательных завода, против чего активно выступают местные жители.