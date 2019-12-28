«Газпром» заберет у Брянской области газопроводы в счет крупного долга за топливо
Государственная компания «Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Сейчас долг региона перед газовой монополией составляет почти три миллиарда рублей
Государственная компания «Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ. Сейчас долг региона перед газовой монополией составляет почти три миллиарда рублей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил «Интерфаксу», что им было принято «принципиальное решение» о передаче госкомпании четырех тысяч километров муниципальных газопроводов. Также «Газпром» освободили от уплаты налога на недвижимость в течение трех лет.
Долги за газ, по словам Богомаза, накопились до 2015 года и составили в общей сложности около трех миллиардов рублей. Уже с 2016 года Брянская область исправно платила за поставляемый в регион газ.
«Я считаю, что это хорошее выгодное предложение», — заявил губернатор по поводу передачи «Газпрому» в счет долга муниципальных газопроводов.