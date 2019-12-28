В мессенджере WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для мобильных платформ Android и iOS появилась функция автоматически самостоятельно исчезающих сообщений в групповых чатах
В бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для мобильных платформ Android и iOS появилась функция автоматически самостоятельно исчезающих сообщений в групповых чатах.
РБК со ссылкой на WABetaInfo и 91Mobiles сообщает, что в новой версии WhatsApp 2.19.348 для смартфонов на основе Android кнопка Disappearing Messages (исчезающие сообщения) переформатировалась в Delete Messages (удаление сообщений). Для сравнения, в действующей версии мобильного приложения удалять сообщения можно только вручную.
Функция исчезающих сообщений будет работать как инструмент для очистки групповых чатов, но активировать ее смогут только администраторы группы. Такая функция позволит автоматически чистить чаты и экономить место в памяти смартфона.
Когда функция исчезающих сообщений станет доступна для пользователей, не сообщается.