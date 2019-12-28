В Красноярском крае поселок в 30-градусный мороз остался без тепла
В поселке Новый Путь (ЗАТО Железногорск) Красноярского края в результате аварии без тепла остались восемь домов, в которых проживают 188 человек. Тепло в домах пропало в то время, когда установились 30-градусные морозы
В поселке Новый Путь (ЗАТО Железногорск) Красноярского края в результате аварии без тепла остались восемь домов, в которых проживают 188 человек. Тепло в домах пропало в то время, когда установились 30-градусные морозы.
Первый порыв на теплосетях произошел 27 декабря и был оперативно устранен, однако утром 28 декабря на теплосетях поселка было выявлено еще три порыва. В администрации ЗАТО Железногорск пообещали устранить последствия аварии до конца текущего дня, сообщает Znak.com.
Чиновники рассказали, что восемь домов сейчас отключены от центрального теплоснабжения, вода во внутридомовых системах слита. Всего в этих домах проживает 188 человек. Еще в 22 жилых дома отопление подается в режиме пониженного давления.
Жителям поселка предложили эвакуацию, но временно переехать в загородный лагерь «Горный» согласилась только одна женщина с двумя детьми. Остальным МЧС выделило тепловые пушки для обогрева внутренних помещений, отключенных от теплоснабжения жилых домов.
Согласно предварительным данным, из-за аварии на линии 35 кВ произошла внештатная ситуация, вызвавшая кратковременное отключение электроэнергии, в том числе на котельной поселка. Затем произошел гидравлический удар, вызвавший разрушение в теплосетях.
Специалисты также следят за состояние электросетей, чтобы не допустить их перегрузки из-за массового использования гражданами обогревателей.