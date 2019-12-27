В Госдуме предложили включить салат «Оливье» и фильм «Ирония судьбы» в список культурного наследия ЮНЕСКО
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить салаты «Оливье», «Селедка под шубой», холодец и фильм «Ирония судьбы» в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить салаты «Оливье», «Селедка под шубой», холодец и фильм «Ирония судьбы» в список нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее письмо депутат направил генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Депутат Зубарев отметил, что Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, «вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей». Эти традиции, считает парламентарий, необходимо признать культурным наследием, сообщает РИА Новости.
В список нематериального культурного наследия Зубарев предлагает включить традиции новогоднего стола: салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза», рыбное заливное и холодец с мясом.
Также наследием предлагается признать традицию проводить детские «елки» накануне Нового года и в течение всех зимних каникул, Деда Мороза, Снегурочку и хороводы вокруг елки.
Еще одна традиция, достойная включения в список культурного наследия ЮНЕСКО, это просмотр каждое 31 декабря комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».