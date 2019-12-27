Президент внес поправки в УК РФ, запрещающие приравнивать бизнесменов к лидерам преступной группы
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов просил президента решить проблему привлечения крупных бизнесменов к ответственности за организацию преступного сообщества
Президент России Владимир Путин внес пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, которые запрещают следователям привлекать руководителей и создателей юридических лиц по статье об организации преступного сообщества. Эта статья в последнее время часто используется силовиками для заключения предпринимателей под стражу.
Президентские поправки в статью 210 об организации преступного сообщества или участия в нем гласят, что учредители, руководители и сотрудники организации-юрлица «не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности». Исключение предусмотрено для ситуаций, когда эта компания или ее структура заведомо создаются для совершения тяжких преступлений, сообщает «Интерфакс».
В поправках речь идет и о том, что человек, совершивший хотя бы одно преступление из прописанных в статье 210, но прекративший участие в ОПС или давший показания на сообщников, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов просил президента решить проблему привлечения крупных бизнесменов к ответственности за организацию преступного сообщества. Уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что под эту статью может попасть любой руководитель крупной компании. Данная статья позволяет отправлять бизнесменов под арест, что негативно сказывается на работе его компании.