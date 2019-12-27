Частные самолеты Наили Аскер-Заде и Светланы Медведевой контролируются структурами, связанными с ВТБ
Частные самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией о телеведущей «России 1» Наили Аскер-Заде и супруге премьер-министра Дмитрия Медведева до сих пор контролируются компаниями, которые связаны с ВТБ
Частные самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией о телеведущей «России 1» Наили Аскер-Заде и супруге премьер-министра Дмитрия Медведева до сих пор контролируются компаниями, которые связаны с ВТБ. При этом в самом госбанке ранее утверждали, что с 2017 года не имеют к этим бизнес-джетам отношения.
В новом расследовании ФБК говорится, что как минимум три самолета, которые продал ВТБ и которые сейчас принадлежат анонимному офшору в Белизе, управляются оператором Skyline Aviation, который зарегистрирован в Сан-Марино.
Владельцем этой компании является россиянин Олег Гуров, который работает генеральным директором компании «Бизнес Аэро». Эта фирма в свою очередь принадлежит начальнику аппарата ,главы ВТБ Александру Воронцову. Именно эта компания обслуживала частные самолеты, когда они принадлежали ВТБ, сообщается в расследовании ФБК.
Таким образом получается, что «не имеющая отношения к ВТБ» фирма Skyline - это просто иностранный двойник российской компаний, принадлежащей руководителю аппарата главы ВТБ.
Напомним, ранее ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о частном самолете и яхте телеведущей Наили Аскер-Заде, которую могут связывать близкие отношения с главой ВТБ Андреем Костиным. Самолет из этого расследования числился на балансе государственного банка.
В другом расследовании говорилось, что супруга премьер-министра Светлана Медведева также пользуется частным самолетом, который раньше принадлежал структуре ВТБ.
В пресс-службе «ВТБ Лизинга» заявили, что с 2017 года самолеты никак не связаны «ни с группой ВТБ, ни какими бы то ни было аффилироваными с ней структурами». В компании заявили, что бизнес-джеты были проданы по рыночной цене.
Примечательно, что накануне выхода нового расследования глава ВТБ Андрей Костин в интервью ВВС заявил, что «предпримет какие-то действия» в связи с публикацией упомянутых расследований. На следующий день в офисе ФБК прошли масштабные обыски, в ходе которых силовики изъяли у фонда технику.