26 декабря 13:21
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района
В поселке Рамонь Воронежской области совершено покушение на главу района Николая Фролова. Когда чиновник открыл дверь своей машины, прогремел взрыв
В поселке Рамонь Воронежской области совершено покушение на главу района Николая Фролова. Когда чиновник открыл дверь своей машины, прогремел взрыв.
Telegram-канал «112» сообщает, что глава Рамонского района в результате взрыва получил тяжелые ранения. Сейчас чиновник находится в реанимации, он потерял много крови.
В правоохранительных органах сообщили, что взрывное устройство злоумышленники установили на пороге машины. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, которые выясняют тип взрывного устройства.
Следствие полагает, что покушение на Фролова связано с его профессиональной деятельностью.