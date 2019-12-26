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26 декабря 12:31

Глава ВТБ пообещал предпринять «какие-то действия» в связи с расследованием о самолете Наили Аскер-Заде

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией

Глава ВТБ пообещал предпринять «какие-то действия» в связи с расследованием о самолете Наили Аскер-Заде

Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о частном самолете и яхте за 8 млрд рублей телеведущей канала «Россия 1» Наили Аскер-Заде. В этом расследовании говорится, что бизнес-джет находился на балансе ВТБ, а теперь находится в распоряжении телеведущей, которую могут связывать близкие отношения с Андреем Костиным. 

Госбанкир в беседе с BBC заявил, что может «предпринять какие-то действия» в связи с выходом резонансного расследования. 

«Я посмотрю, какие действия предпринять на этот счет. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще», — заявил Костин. 

Банкир также заявил, что работа Навального состоит в том, чтобы «бросать грязь и на этом наживать свой капитал». «А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше», - добавил глава ВТБ. 

В нашумевшем расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-Заде пользуется 62-метровой яхтой и самолетом Bombardier Global 6000 общей стоимостью 8 млрд рублей. Бизнес-джет приобрел или арендует глава ВТБ Андрей Костин. 

Ранее российские СМИ сообщали о квартирах телеведущей в элитных жилых комплексах, одна из которых находилась на балансе госбанка. 

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