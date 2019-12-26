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Москва
26 декабря 00:43

Московские власти с нового года повысят стоимость эвакуации неправильно припаркованных машин

Власти Москвы анонсировали повышение с 1 января тарифа на эвакуацию автомобилей за нарушение правил парковки и хранение транспортных средств на штрафстоянке. Столичные чиновники рост тарифа объясняют инфляцией

Московские власти с нового года повысят стоимость эвакуации неправильно припаркованных машин
Фото: РИА Новости

Власти Москвы анонсировали повышение с 1 января тарифа на эвакуацию автомобилей за нарушение правил парковки и хранение транспортных средств на штрафстоянке. Столичные чиновники рост тарифа, который сейчас составляет 3-7 тысяч рублей, объясняют инфляцией, ростом цен на топливо и затрат на ремонт эвакуаторов, а также необходимостью поднять зарплату сотрудникам. 

Одновременно с этим в компании «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что для водителей легковых машин будут предусмотрены льготы на оплату эвакуации и хранения. Льготная стоимость услуги будет меньше фактической суммы, которую город тратит на перемещение автомобилей-нарушителей. 

Так, льготная стоимость перемещения автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. будет почти на 40% ниже фактической стоимости. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, действует дополнительная скидка в размере 25% от размера тарифа, сообщает РБК со ссылкой на АМПП.

Эвакуация транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года составит 3400 рублей (сейчас 3200 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. - 5400 рублей (против 5200 рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, - 7600 рублей (7400 рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50 600 рублей (49200 рублей).

Сутки хранения транспортных средств категории А с 1 января составит 540 рублей (сейчас 520 рублей), категории В и D с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т, — 1050 рублей (1000 рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2300 рублей (2200 рублей).

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