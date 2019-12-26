Сбой в работе аэропортов и авиакомпаний связали с учениями по «изоляции Рунета»
Учения по обеспечению устойчивой работы российского сегмента интернета в рамках реализации закона об «изоляции Рунета» могли стать причиной масштабного сбоя с работе российских аэропортов и авиакомпаний.
Учения по обеспечению устойчивой работы российского сегмента интернета в рамках реализации закона об «изоляции Рунета» могли стать причиной масштабного сбоя с работе российских аэропортов и авиакомпаний. При этом в Минкомсвязи ранее признали учения по «изоляции Рунета» успешными.
Портал «Ura.ru» со ссылкой на своего инсайдера в представительстве одной из авиакомпаний сообщает, что некоторые авиаперевозчики и аэропорты 25 декабря на несколько часов оказались парализованы в результате масштабного сбоя в работе сети Интернет. Из-за «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию пассажиров на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета.
Проблемы возникли в аэропортах Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Нового Уренгоя и Ростова, в частности, не работали системы отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которые пользуются авиакомпании. Это иностранные системы «Габриэль» и «Амадеус», а также российская «Сирена», которые завязаны на интернет и, в случае отключения, системы просто не видят пассажира. Сотрудникам авиакомпаний и аэропортов приходилось регистрировать пассажиров в ручном режиме.
Источник считает, что сбой связан с учениями по реализации закона о «суверенном Рунете», которые с 23 декабря проводит Минкомсвязи совместно с операторами связи и силовыми ведомствами. В ведомстве сбой в работе интернета 25 декабря не прокомментировали, но ранее заявили, что учения проходят вполне успешно.