25 декабря 08:57
Депутат Госдумы предложил сформировать «новогодний капитал» для помощи пенсионерам
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сформировать в России «новогодний капитал». Об этом говорится в письме парламентария главе Минтруда Максиму Топилину
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сформировать в России «новогодний капитал». Об этом говорится в письме парламентария главе Минтруда Максиму Топилину.
Борис Чернышов предлагает направлять средства «новогоднего капитала» на выплаты одиноким пенсионерам. Эти средства пожилые граждане смогли бы тратить на организацию праздника для себя, сообщает RT со ссылкой на депутата.
«Новогодний капитал» Чернышов предложил привязать к средней сумме пенсии по регионам России.
Напомним, что ранее Борис Чернышов предлагал ввести «первосентябрьский капитал», средства которого можно было бы направлять на покупку минимального набора товаров для школьников (канцтовары, одежда, обувь).
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