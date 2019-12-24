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24 декабря 21:14

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова задержали и незаконно отправили служить на Новую Землю

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, который был задержан 23 декабря в Москве и с тех пор не выходил на связь, нашелся на Новой Земле. Борца с коррупцией насильно забрали в армию и доставили в воинскую часть

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова задержали и незаконно отправили служить на Новую Землю

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, который был задержан 23 декабря в Москве и с тех пор не выходил на связь, нашелся на Новой Земле. Борца с коррупцией насильно забрали в армию и доставили в воинскую часть, которая располагается на закрытой территории. Адвокаты пока не могут попасть к Шаведдинову.

Напомним, вечером 23 декабря в квартире Руслана Шаведдинова прошел обыск. Его силой забрали на допрос, а 24 декабря он оказался уже солдатом срочной службы. В ФБК назвали эту ситуацию похищением.

По данным «Медузы», решение о призыве на службу в армию Руслана Шаведдинова было вынесено осенью 2019 года. Сотрудник ФБК обжаловал это решение в судах. По закону, на время рассмотрения жалоб его не имеют права отправить служить.

Координатор правозащитной организации «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко отметил, что отправка Руслана Шаведдинова в армию незаконна, поскольку призыв не должен происходить с применением насилия.

По закону власти должны были просто начать снова призывать Шаведдинова в армию, а именно, вызвать в военкомат и выдать повестку на отправку в воинскую часть.

«Кроме того, то, что Шаведдинова сразу отправили в часть на Новую Землю — это тоже что-то эксклюзивное, какой-то спецзаказ. Так не делается. Большая часть призывников сначала направляются в учебные центры», - отметил Сергей Кривенко, слова которого приводит «Медуза».

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