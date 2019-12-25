Норильск, Пермь и Саратов оказались самыми депрессивными городами
Норильск, Пермь и Саратов оказались самыми депрессивными городами России. Согласно опросу, проведенному агентством Zoom Market, именно жители этих городов страдают от депрессивных состояний чаще других
Норильск, Пермь и Саратов оказались самыми депрессивными городами России. Согласно опросу, проведенному агентством Zoom Market, именно жители этих городов страдают от депрессивных состояний чаще других.
Опрос проводился в 25 крупнейших городах России. Его участникам задавали четыре вопроса: «Вы часто грустите?», «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?», «Вы считаете себя депрессивным человеком?»
В список наиболее депрессивных городов также попали Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург и Уфа.
Москва заняла в этом рейтинге 18-е место, а Санкт-Петербург - 10-е место.
Меньше всего депрессиями страдают жители Симферополя, Сочи и Краснодара. Специалисты полагают, что жители этих южных городов не имеют дефицита витамина D.