Власти Татарстана вопреки решению Конституционного суда ужесточили местный закон о митингах
В Татарстане ужесточили местное законодательство о митингах, шествиях и других публичных мероприятиях. Власти исключили из документа пункт о запрете акций рядом со зданиями государственных органов, но расширили перечень запретных для митингов мест
Госсовет республики Татарстан ужесточил местное законодательство о митингах, шествиях и других публичных мероприятиях. Власти исключили из документа пункт о запрете акций рядом со зданиями государственных органов, как этого требовал Конституционный суд РФ, но одновременно с этим расширили перечень мест, где нельзя проводить митинги, шествия и собрания.
Согласно новой редакции, ограничения на проведение распространяются на территории, прилегающие к «местам массового пребывания людей», у спортивных, социальных и культурных объектов, на стоянках (парковках) транспорта и возле метро. Собрания, шествия и демонстрации также нельзя проводить в местах отдыха детей, молодежи и инвалидов, сообщает KazanFirst.
Против ужесточения татарстанского закона о митингах выступила фракция КПРФ. Коммунисты заявили, что у них этот закон вызвал полное недоумение. «Министра юстиции просили исключить пункт закона (о запрете на проведение митингов возле зданий госорганов), но по факту вы предложили новый перечень запретов. Ваш проект закона умаляет права граждан», - заявил депутат Артем Прокофьев, слова которого приводит «Idel.Реалии».
В КПРФ напомнили, что Конституционный суд РФ запретил региональным властям устанавливать «абстрактные запреты» на митинги. Однако в Татарстане приняли такой закон, что провести митинг будет просто невозможно. Прокофьев назвал действия Госсовета «плевком в решение Конституционного суда».
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в свою очередь утверждает, что новая редакция закона о митингах «защищает права граждан».
Напомним, ранее Конституционный суд РФ признал неконституционным введенный в республике Коми запрет проводить митинги и пикеты в 50 метрах от зданий органов государственной власти. В решении КС говорится, что введение подобных «абстрактных» запретов выходит за рамки полномочий властей регионов России.