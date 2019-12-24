В Красноярске школьников обязали сдать анализы перед губернаторской елкой
Детей перед губернаторской елкой попросили сдать анализы и пройти медицинский осмотр. Родителям пришлось ходить с детьми по врачам и собирать справки с сертификатами о прививках
В Красноярске состоялась губернаторская елка с участием главы региона Александра Усса, на которую пригласили 896 школьников со всего края. Приглашение на новогоднее мероприятие получили дети, отличившиеся в учебе, спорте и творчестве.
Портал «Сибирь. Реалии» со ссылкой на родителей школьников сообщает, что детей перед губернаторской елкой попросили сдать анализы и пройти медицинский осмотр. Родителям пришлось ходить с детьми по врачам и собирать справки с сертификатами о прививках.
Губернаторская елка с участием главы региона Александра Усса и других чиновников прошла в БКЗ местной филармонии. Родителей школьников, получивших приглашение, на мероприятие не пустили.
В Минобразования региона пока не прокомментировали требование к детям сдать анализы перед посещением губернаторской елки.