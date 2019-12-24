Крупнейший в России каток на ВДНХ растаял из-за аномально теплой погоды
23 декабря погода в столице установила рекорд третий раз за месяц. Максимальная температура достигала 7-8 градусов тепла. При этом теплая погода сопровождается дождем
В Москве на ВДНХ из-за теплой и дождливой погоды растаял каток, который считает самым крупным в Европе.
Каток на ВДНХ открылся 23 ноября, а 24 декабря лед растаял на глазах у очевидцев, сообщает телеграм-канал «Московские новости».
23 декабря погода в столице установила рекорд третий раз за месяц. Максимальная температура достигала 7-8 градусов тепла. При этом теплая погода сопровождается дождем.
Напомним, что каток на ВДНХ, который открылся в 2014 году, попал в Книгу рекордов России и пока считается крупнейшим катком Европы. Единовременно он может вместить 4,5 тысячи человек.
В пресс-службе ВДНХ опровергли информацию о таянии катка. В выставочном центре пояснили, что каток не работал, поскольку был технический день.