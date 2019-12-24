В России в 2020 году вступят в силу новые правила подготовки водителей
Новые правила подразумевают проведение объединенного экзамена по вождению вместо существовавших ранее «площадки» и «города». При этом будет снят запрет на обучение граждан вождению на магистралях
В 2020 году в России вступят новые правила подготовки водителей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Новые правила подразумевают проведение объединенного экзамена по вождению вместо существовавших ранее «площадки» и «города». При этом будет снят запрет на обучение граждан вождению на магистралях с разрешенной скоростью более 60 километров в час.
Получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет не с 20 лет, как сейчас, а уже с 16 лет.
Кроме того, по новым правилам ГИБДД не будет возвращать водительские удостоверения гражданам до погашения им своих долгов.
С 1 октября 2020 года в силу вступят еще ряд нововведений. Так, будущим водителям придется сдавать получасовой практический экзамен, который объединит элементы существующих сейчас «площадки» и «города». Только после его сдачи учащихся допустят к езде по улице.